مستشفى الشفاء يعلن خروج قسم الكلى عن الخدمة بالكامل بسبب نفاد الوقود

أعلن مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم الإثنين، عن خروج قسم الكلى بشكل كامل عن الخدمة، نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع.

وقال مدير مجمع الشفاء إن "أقسام المستشفى تعمل بأقصى طاقتها"، مشيراً إلى أن السعة السريرية تجاوزت 250%، ما يعني أن المستشفى بات غير قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى.

ويواجه المرضى، وخاصة مرضى الفشل الكلوي، خطر الموت الفوري مع توقف أجهزة الغسيل الكلوي، في وقت تحذر فيه المؤسسات الصحية من انهيار شامل للمنظومة الطبية في القطاع بسبب نقص الوقود والمستلزمات الأساسية.