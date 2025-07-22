الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: لا غذاء للطواقم الطبية وفقدنا 50 من أفرادنا في غزة

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية نفسها لم يعد لديها غذاء.

وأكدت المتحدثة أن الاتحاد فقد 50 من أفراده في غزة خلال العدوان المستمر، وشددت على ضرورة حماية الطواقم الطبية العاملة في القطاع.

كما طالبت بـإدخال عاجل للطعام والدواء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الوقود، مؤكدة أنه "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة" تحت وابل القصف المستمر وانهيار المنظومة الصحية.