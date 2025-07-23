رئيس قبائل وعشائر البادية في غزة يناشد قبائل سيناء للتحرك من أجل كسر الحصار

وجّه الشيخ سالم الصوفي، رئيس تجمع قبائل وعشائر البادية في قطاع غزة، نداءً عاجلاً إلى قبائل وعشائر سيناء، داعياً إياهم إلى النفير والتحرك الفوري لكسر الحصار المفروض على القطاع، وفتح معبر رفح أمام المساعدات والجرحى والعالقين.

وفي بيان أصدره اليوم، استهلّه بآية من القرآن الكريم تدعو إلى نصرة المستضعفين، أكد الشيخ الصوفي أن غزة تتعرض لحرب إبادة همجية تستهدف الإنسان والأرض والشجر والحجر، وسط صمت دولي مريب وتفاقم للأوضاع الإنسانية، مشدداً على أن ما يجري في القطاع لا ذنب له سوى أنه يمثل خط الدفاع الأول عن الأمة العربية والإسلامية في مواجهة المشروع الصهيوني.

وثمّن الصوفي البيان الذي صدر عن مجلس قبائل وعشائر سيناء الداعم لغزة، معتبرًا أن هذا الموقف يُجسد عمق الأخوّة وصلة الدم والمصاهرة بين الشعبين، ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إصدار تعليمات عاجلة لفتح معبر رفح بشكل دائم.

ورحب الشيخ الصوفي باستعداد عشائر سيناء لتأمين قوافل المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى تحركات جماهيرية عاجلة عند المعبر للضغط من أجل إدخال الغذاء والدواء، وإخراج الجرحى والعالقين، واصفًا ذلك بأنه "أضعف الإيمان".

وفي ختام بيانه، رفع الصوفي دعاءً بأن يحفظ الله فلسطين وشعبها، وأن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويفك أسر الأسرى، متمسكًا بالأمل بأن الفرج قريب، مستشهدًا بقوله تعالى: "سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا".