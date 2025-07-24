البرازيل تنضم إلى دعوى الإبادة ضد الاحتلال أمام محكمة العدل

أعلنت الحكومة البرازيلية، يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو/تموز، انضمامها رسميًا إلى الدعوى الدولية المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي رفعتها جنوب أفريقيا، متهمةً الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد البيان الصادر عن الحكومة البرازيلية "الاستياء الشديد" من الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن "حقوق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية تتعرض لتقويض لا رجعة فيه".

وأضافت البرازيل في بيانها أن المجتمع الدولي "لا يمكن أن يظل مكتوف الأيدي في مواجهة الفظائع المستمرة"، مشيرة إلى أن "الوقت قد حان لإنهاء الغموض الأخلاقي والتراخي السياسي".

وتجري البرازيل حاليًا خطوات تقديم ملفها الرسمي للمشاركة في الدعوى، في خطوة تعكس تصاعد المواقف الدولية الرافضة لعدوان الاحتلال المستمر على غزة منذ أكثر من تسعة أشهر.