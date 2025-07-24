استشهاد سيدة برصاص الاحتلال خلال محاولتها استلام المساعدات في رفح

وصلت الشهيدة خديجة محمد أبو عنزة (45 عامًا) إلى مجمع ناصر الطبي، بعد إصابتها بطلق ناري مباشر أثناء ذهابها لاستلام المساعدات من منطقة مركز الشاكوش غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وتُعد خديجة أول شهيدة في هذا اليوم، الذي أعلنت فيه المؤسسة الأمريكية المسؤولة عن تنسيق المساعدات أن توزيعاته مخصصة للنساء فقط، في محاولة لتنظيم الطوابير وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا.

استشهاد خديجة يسلط الضوء مجددًا على الخطر المميت الذي يواجهه المدنيون في غزة حتى خلال بحثهم عن الغذاء، ويطرح تساؤلات ملحّة حول فعالية الإجراءات الإنسانية المعلنة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.