حماس تبارك عملية بيت ليد وتؤكد استمرار المقاومة في الضفة الغربية

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، تصريحًا صحفيًا باركت فيه العملية البطولية التي نُفّذت عند مفرق "بيت ليد" قرب مستوطنة "كفار يونا" غرب مدينة طولكرم، والتي أسفرت عن إصابة تسعة جنود صهاينة، بحسب بيان الحركة.

وأوضحت "حماس" أن العملية تأتي ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال المستمرة، من بينها تدنيس المقدسات، وحرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وقتل الأطفال في الضفة الغربية.

وسلّطت الحركة الضوء على جريمة اغتيال أربعة فتية خلال الـ48 ساعة الماضية، كان آخرهم الشهيد أحمد علي أسعد عشيرة الصلاح (15 عامًا)، والشهيد محمد خالد عليان عيسى (17 عامًا)، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم مساء أمس.

وأكدت "حماس" في بيانها أن جذوة المقاومة في الضفة لن تنطفئ، وأن الاحتلال "لن ينعم بالأمن"، مشددة على أن الرد على المجازر سيكون بمزيد من الضربات المؤلمة.

ودعت الحركة إلى تصعيد المقاومة والعمليات النوعية في وجه الاحتلال، لإفشال كل المخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مشاريع الضم والتهجير.