تنديدًا بمجازر غزة.. وقفة احتجاجية أمام القنصلية "الإسرائيلية" بشيكاغو

شارك عشرات المحتجين، في وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، تنديدًا بالعدوان المتواصل على قطاع غزة والمجازر المرتكبة بحق المدنيين.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار، مؤكدين أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل تُشكّل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وردد المتظاهرون هتافات تُندد بالصمت الدولي، وتدعو إلى محاسبة الاحتلال على ممارساته بحق سكان غزة، وخاصة الحصار المستمر الذي وصفوه بالإبادة البطيئة.

وأشار منظمو الوقفة إلى أنها تأتي في إطار تحركات شعبية متواصلة تهدف إلى الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية، لدفعها نحو اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء المعاناة في القطاع.

وتواصل "إسرائيل" ولليوم الـ658 على التوالي، عدوانها المستمر على قطاع غزة، من خلال ارتكاب المجازر اليومية بحق المدنيين، واستهداف المحتاجين للمساعدات، إلى جانب القصف والتدمير الممنهج.