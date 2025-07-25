5 شهداء و 37 إصابة في استهداف الاحتلال لمدرسة "القاهرة" بغزة

استشهد خمسة مواطنين على الأقل، وأُصيب 37 آخرون بجراح متفاوتة، بعضها خطير، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الحربية على مدرسة "القاهرة" التي تؤوي نازحين في محيط ملعب فلسطين بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وقال مراسلنا، إن طائرات الاحتلال استهدفت المدرسة بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع مجزرة جديدة بحق المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وعُرف من بين الشهداء: أشرف ماجد أبو عمشة، محمود رياض نعيم، محمد أحمد فياض، وقصي أحمد عدوان.

ورصد مقطع فيديو مشاهد صادمة لطفل فلسطيني فقد ذراعه بالكامل جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "القاهرة" في حي الرمال بغزة، والتي كانت تأوي نازحين، ويظهر الطفل وهو يصرخ من شدّة الألم، وقد غطّت الدماء الأرض من حوله، فيما تحوّلت المدرسة إلى مشهد مأساوي يعكس فظاعة ما خلّفه القصف من دمار وأوجاع.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف التجمعات المدنية في مختلف مناطق قطاع غزة، بما في ذلك المدارس ومراكز الإيواء والأسواق، ما يتسبب بارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 658 على التوالي، جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، تزامنًا مع زيادة وتيرة وعُنف القصف الجوي والمدفعي.