معاريف" الجيش استنفد القتال في غزة

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ المستوى السياسي أن الجيش قد "استنفد القتال في غزة"، في ظل تآكل قدرات القوات الميدانية بعد 8 أشهر من العمليات المتواصلة.

ونقل المحلل العسكري للصحيفة، آفي أشكنازي، تحذيرات من إرهاق شديد في صفوف جنود الاحتلال وتكرار الأعطال في المعدات.

وقال "أشكنازي" "يجب أن نقول كفى، لا يمكن مواصلة القتال إلى ما لا نهاية، حان الوقت لتعريف أهداف واضحة وإعادة تأهيل القوات والمعدّات".

واقترح "أشكنازي" تغيير الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، قائلا إن تقليص الإمدادات الغذائية أضر بصورة "إسرائيل" دوليا، داعيا إلى سياسة معاكسة تقوم على "إغراق القطاع بالمواد الغذائية".

وأشار إلى لقائه مع عدد من المراسلين الأجانب، الذين أكدوا له أن الصورة التي تصل إلى أوروبا تختلف كليّا عما تعرضه "إسرائيل".

وأضاف أن "السياسات الحالية أدت إلى موجة انتقادات عالمية ضد تل أبيب، مما يستدعي مراجعة شاملة للمسار المتبع".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال في تصريحات سابقة، إن 890 جندياً إسرائيلياً قُتلوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أن 448 منهم قُتلوا منذ بدء العملية البرية على القطاع، في حين قُتِل 40 آخرين بعد استئناف "إسرائيل" حرب الإبادة في مارس/ أذار 2025.