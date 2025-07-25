الهيئة العليا للعشائر بغزة ترفض إسقاط المساعدات جواً وتصفها بـ"العبث الخطير"

أعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة عن رفضها الشديد لاستمرار بعض الجهات في إسقاط المساعدات الإنسانية جواً فوق مناطق القطاع، معتبرة هذه الطريقة "غير آمنة وغير مجدية"، وتُشكّل خطراً مباشراً على حياة المدنيين الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع المحاصر.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أكدت الهيئة أن هذه الأساليب أسفرت في مرات سابقة عن سقوط شهداء وجرحى نتيجة سقوط المساعدات بشكل عشوائي فوق منازل المدنيين أو في مناطق خطرة، ووصفتها بأنها "مساعدات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع".

وجاء في البيان: "نقول بصوت واضح: يكفينا ما ينزل علينا من السماء من قنابل ومتفجرات، ولا نحتاج لمزيد من العبث بحياة أهلنا عبر مساعدات جوية تستخف بواقع شعبنا الكارثي."

وانتقدت الهيئة استخدام هذه الطريقة كـ"أداة دعائية لتجميل صورة بعض الدول"، مشيرة إلى أنها لا تمثل حلاً حقيقياً للأزمة المتفاقمة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان الذين يتعرضون لحرب تجويع ممنهجة.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بـالتحرك الفوري لفتح المعابر البرية، وضمان دخول المساعدات بشكل منظم وآمن وشامل، يحفظ كرامة الفلسطينيين ويمنع استمرار الاستخفاف بأرواحهم.

كما حمّلت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي والداعمين لاستمرار الحصار المسؤولية الكاملة عن تداعيات الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان في القطاع، مؤكدة أن ما دخل من مساعدات خلال الأيام الماضية لا يمثل "نقطة في بحر احتياجات الشعب الفلسطيني"، ولم يوقف عداد الشهداء الذين يقتلون يومياً بسبب الجوع وسوء التغذية.

وختمت الهيئة بيانها بالقول: "شعبنا ليس ساحة لتجارب أو عروض جوية، بل هو شعب عزيز يستحق الحياة الكريمة، وعلى العالم أن يتعامل معه بما يليق بكرامته وتضحياته."