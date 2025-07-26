وفاة رضيعة بخانيونس بسبب التجويع وسوء التغذية

أعلن مجمع ناصر الطبي، ليلة السبت، عن وفاة رضيعة من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بسبب التجويع وسوء التغذية.

وقال إن الرضيعة زينب أبو حليب (6 أشهر) توفيت بسبب سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال.

ويوم الجمعة، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة في القطاع بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية ارتفع منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 122 حالة، بينهم 83 طفلًا.

والخميس، لفتت الصحة إلى أن 26 ألفا و677 حالة سوء تغذية مسجلة لديها، فيما أشارت إلى أن هناك أكثر من 260 ألف طفل أقل من 5 سنوات بحاجة للغذاء.