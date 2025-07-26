أعضاء بالكونغرس الأميركي: الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة

قال بيان مشترك لأعضاء بالكونغرس الأميركي إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة "مروعة وغير مقبولة"، وأكد أن فوضى وخطورة إيصال المساعدات في القطاع أدتا إلى استشهاد نحو 700 شخص.

ونقل البيان الصادر عن 7 أعضاء في الكونغرس تحذير أكثر من 100 منظمة غير حكومية (منها أطباء بلا حدود، وإنقاذ الطفولة، وأوكسفام) من انتشار المجاعة في أنحاء قطاع غزة.

وأشار إلى أن 75% من سكان غزة يواجهون مستويات جوع كارثية عقب الحصار الذي فرضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القطاع منذ مارس/آذار الماضي.

ودعا أعضاء الكونغرس إدارة ترامب إلى الضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى في أسرع وقت ممكن.

واستفحلت المجاعة مؤخرا داخل القطاع، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، فلسطينيين بالقطاع وقد بدت أجسادهم أشبه بهياكل عظمية جراء الجوع الشديد، فضلا عن إصابتهم بالغثيان والإعياء وفقدان الوعي.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت وزارة الصحة بغزة إن 9 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلان خلال 24 ساعة جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، ما يرفع عدد شهداء التجويع وسوء التغذية إلى 122 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 83 طفلا.

وتواصل إسرائيل بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: الجزيرة + وكالات