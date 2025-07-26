عائلات الأسرى "الاسرائيليين" تدعو للتظاهر في تل أبيب

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين، لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لمظاهرة في تل أبيب، اليوم السبت، للمطالبة بإبرام صفقة وإعادة الأسرى.

ووجهت هيئة عائلات الأسرى الاسرائيليين دعوة للمشاركة في المظاهرة المركزية في تل ابيب، مساء السبت للمطالبة بالتوصل لصفقة تعيد الأسرى.

وتأتي دعوة العائلات الاسرائيلية بعد الإعلان الاسرائيلي والأمريكي عن سحب وفدي المفاوضات في قطر والذي ابدت العائلات قلقلها بشأن تراجع فرص التوصل لإتفاق بشأن الأسرى.

وقالت عائلات الأسرى بغزة أن كل يوم يمر يعرض مصيرهم للخطر فيما يتعلق بإعادة تأهيلهم والقدرة على تحديد أماكن القتلى والحصول على معلومات استخبارية عنهم".

وتابعت: "تتواصل العائلات مع رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين للحصول على تحديث فوري عن وضع المفاوضات والثغرات الرئيسية فيها".

وحذرت العائلات من أن "إضاعة فرصة أخرى لإعادة جميع الاسرى أمر لا يغتفر.. وسيكون هذا بمثابة فشل أخلاقي وأمني وسياسي آخر (لنتنياهو) في سلسلة لا نهاية لها من الإخفاقات".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن دولتي قطر ومصر، تواصلان جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، في حين أفادت مصادر أخرى أن المفاوضات لم تنهر.

من جانبه أعرب القيادي في حركة "حماس" طاهر النونو، أمس الجمعةـ، عن استغراب الحركة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهم فيها "حماس" بعدم الرغبة بالتوصل لاتفاق إطلاق نار في قطاع غزة، مؤكدا ان حركته تعاملت بإيجابية مطلقة مع جهود الوسطاء.

وأوضح النونو أن قضية تبادل الأسرى لم تناقش بعد، مبينا أنه كان من المفترض أن تناقش هذه القضية الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، زعم ترامب أن حركة "حماس" لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها في حديقة البيت الأبيض، أن إدارته انسحبت من مفاوضات غزة، "وهذا أمر مؤسف"، حسب وصفه، مدعيا أن سبب رفض "حماس" للتوصل إلى اتفاق، يعود إلى أنها تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الأسرى الإسرائيليين.