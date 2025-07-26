عمال غزة يطلقون "صرخة ما قبل الموت" ويدعون النقابات العالمية لكسر الصمت

في نداء وصف بأنه "صرخة ما قبل الموت"، وجّـه "اتحاد نقابات عمال فلسطين" في غزة بيانًا قوياً ومؤثرًا إلى النقابات العمالية حول العالم، دعا فيه إلى التحرّك العاجل لمواجهة سياسة التجويع الجماعي والإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع المحاصر منذ نحو 22 شهرًا، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية، والمرافق الإنتاجية، ومصادر العيش.

وجاء في البيان أن "80% من منازل غزة دُمّرت، وأُزيلت المصانع وورش العمل عن بكرة أبيها، وجُرّفت الأرض الزراعية"، مؤكدًا أن آلاف العمال والصيادين والمزارعين باتوا بلا مأوى أو دخل، وسط شحّ في الغذاء والدواء، وتحت حصار خانق تدعمه الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأكد البيان أن عمال غزة لا يطرحون أنفسهم كضحايا فقط، بل كجزء فاعل من الطبقة العاملة العالمية المناضلة من أجل العدالة والتحرر، داعيًا النقابات الدولية إلى كسر الصمت ورفع الصوت داخل الاتحادات العمالية. والضغط على الحكومات لوقف صفقات السلاح مع "إسرائيل".

ويمكن قراءة البيان الذي نُقِل إلى الإنجليزية والهولندية والاسبانية وغيرها على موقع حركة المسار الثوري البديل

http://masarbadil.org