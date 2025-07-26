وزارة الصحة: 57 شهيدًا و512 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 57 شهيدًا، من بينهم 3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 512 إصابة بجروح مختلفة، بعضها في حالة حرجة.

وأكدت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 59,733 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين عشرات الآلاف، وسط ظروف إنسانية وصحية كارثية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء بعد استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع بتاريخ 18 مارس/آذار الماضي بلغ 8,581 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال.

يأتي ذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مختلف مناطق القطاع، وعجز المستشفيات والمراكز الطبية عن التعامل مع الأعداد الكبيرة من الجرحى بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وانهيار المنظومة الصحية بالكامل.