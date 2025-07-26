المرصد الأورومتوسطي: 1200 مسن توفوا في غزة بسبب الجوع والحرمان من العلاج

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نحو 1200 مسن فلسطيني توفوا في قطاع غزة نتيجة التجويع الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من أن آلافًا آخرين مهددون بالموت مع استمرار الحصار الخانق ومنع وصول الغذاء والدواء.

وأوضح المرصد في بيان صدر اليوم أن مئات المسنين يُنقلون يوميًا إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وهم في حالات من الإنهاك والإجهاد الشديدين، في محاولة للحصول على السوائل والتغذية الطبية، وسط نقص حاد في الموارد والخدمات الصحية.

وأضاف أن فريقه الميداني وثّق وفاة عشرات المسنين داخل خيام النزوح نتيجة تداعيات المجاعة أو لعدم توفر العلاج، مؤكدًا أن الكثير من هذه الحالات تُسجل كـ"وفيات طبيعية"، في ظل غياب آلية رسمية لتصنيفهم كضحايا للإبادة، وكذلك رغبة ذويهم في دفنهم على الفور.

وأشار المرصد إلى أن ارتفاع أعداد الضحايا بين كبار السن ليس نتيجة ظروف طارئة، بل نتيجة سياسة إسرائيلية متعمدة، تستخدم الجوع والحرمان من الرعاية الصحية سلاحًا قاتلًا ضد المدنيين.

وأكد أن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الخدمات الأساسية، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل لوقف هذه المأساة المستمرة.