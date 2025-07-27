مسؤول طبي:حالات مرضية في غزة تعود بالبشرية للعصور القديمة

أكد مسؤول طبي في مستشفيات قطاع غزة ،أن الوضع كارثي وصعب جدا في مستشفيات غزة ،بسبب نقص أبسط المواد الطبية.

وأوضح مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي ، أحمد الفرا، أن هناك أطفال يعانون من سوء تغذية حاد بسبب غياب حليب الرضع، وحرمانهم من المغنيسيوم، الفوليك أسيد، وفيتامينات B وC وD، مما أدى إلى تدهور وظائف أعضائهم الحيوية، ودمار في نمو الجهاز العصبي.

وأشار إلى أن بعض الحالات المسجلة في المستشفى تشبه ما كانت تراه البشرية في العصور القديمة.

وحذر من آثار طويلة الأمد على جيل كامل، حتى في حال نجاتهم من الموت الفوري.

وأكد الفرا أن القطاع لم يعد يحتوي على عبوة حليب صالحة، وإن وُجدت فهي منتهية الصلاحية ويصل سعرها إلى 150 دولارًا، ما يدفع بعض العائلات إلى إطعام أطفالهم المعلبات، ما تسبب في اختناق بعضهم وخضوعهم لجراحات عاجلة.

وتشير معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ، أمس السبت، الى ارتفاع العدد الإجمالي لمن تُوُفُّوا بسبب المجاعة وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى ١٢٧، بينهم 83 طفلا.

ويواجه فلسطينيو القطاع موجة غير مسبوقة من الجوع منذ إغلاق الاحتلال معابر غزة، مطلع مارس/ آذار المنصرم، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء، للقطاع.

ومع مرور الوقت، استنفد سكان غزة كل موارد الطعام وأصبحت المحلات فارغة، ومسألة العثور على رغيف خبز أشبه بالمستحيل، فيما تشهد أسعار المتوفر من البضائع أسعارًا خيالية، حتى بات "الموت جوعًا" سببًا من أسباب الموت في القطاع وأشرسها.