شهداء بأمعاء خاوية.. مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 59733 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 144477، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

00:50 مصابون باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في محيط محطة التحلية بمنطقة البركة جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة

00:46 قوات الاحتلال تنسف عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة

00:31 غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة

00:29 غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة

00:17 قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف الأحياء الشرقية من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال

00:08 تحالف أسطول الحرية: الجيش الإسرائيلي هاجم السفينة حنظلة وهي في المياه الدولية