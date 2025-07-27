جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي بتفجير ناقلة جند في خانيونس أمس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين، بتفجير ناقلة جند متطورة من طراز "نمر" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس السبت.

وقال جيش الاحتلال، إن جنديًا وضابطًا قتلا وأصيب آخرين، بعضهم بجروح خطرة من لواء "جولاني" بتفجير ناقلة جند متطورة من طراز "نمر" في خان يونس أمس.

بدورها، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مقاتلين ألقوا عبوة ناسفة شديدة الانفجار على ناقلة جند "نمر" في خان يونس، ما أدى إلى تدميرها.

وأفادت المصادر بارتفاع العدد المُعلن لقتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 898،منهم 18 منذ مطلع يوليو/تموز الجاري.

ومساء السبت، كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تفاصيل كمين مركب استهدف 3 ناقلات جند إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس.

وقالت "القسام" عبر حسابها في "تيلجرام": "خلال كمين مركب.. تمكن مجاهدونا من استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي العمل الفدائي تم وضعهما داخل قمرتي القيادة مما أدى إلى احتراق الناقلتين وطاقمهما في منطقة عبسان شرقي خانيونس".

وأضافت "بعدها استهدف مجاهدونا ناقلة جند صهيونية ثالثة بقذيفة الياسين 105".

وأكدت أن مجاهديها رصدوا قيام حفار عسكري بدفن الناقلات لإخماد النيران وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر عبرية بارتفاع عدد الجنود القتلى في عملية خان يونس إلى 3.

وأكدت المصادر، أن مقاتلين خرجوا من نفق ووضعوا عبوة ناسفة على ناقلة جند من طراز "نمر" في خان يونس.