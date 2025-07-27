الصحة تطالب بإجراءات فورية لإنقاذ الأرواح وإجلاء الجرحى

طالبت وزارة الصحة في غزة بإجراءات فورية وعاجلة لإنقاذ الأرواح، والإجلاء الطبي العاجل للجرحى.

وقال المدير العام بالوزارة منير البرش إن الهدنة الإنسانية ليست وقتًا للسكوت، بل لإنقاذ من تبقّى على قيد الحياة.

ودعا إلى الإجلاء الطبي للحالات الحرجة بإصابات في الدماغ والعمود الفقري، وللجرحى الذين هم بحاجة لعمليات معقدة تتطلب تقنيات غير متوفرة في غزة، والمرضى الذين يتهددهم الموت إذا لم يُنقلوا فورًا للعلاج.

وطالب البرش بإدخال عاجل للمستلزمات الطبية والغذائية مثل الحليب العلاجي للأطفال والرضّع، والمكملات الغذائية عالية البروتين والسعرات (مثل الإنشور)، ومحاليل جلوكوز مركّزة (20% و50%)، وأغذية علاجية علاجية جاهزة (RUTF)، ومضادات حيوية وريدية، ومصادر البروتين: اللحوم، البيض، الألبان، والسكر.

وأكد أن هذه الهدنة لن تعني شيئًا إن لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح.

وقال: إن "كل تأخير يُقاس بجنازة جديدة، وكل صمتٍ يعني طفلًا آخر يموت في حضن أمّه بلا دواء ولا حليب".