والدة جندي أسير في القطاع: فشلت جميع الأوهام في استعادتهم

قالت "عيناف تسنغاوكر" والدة الجندي الأسير في قطاع غزة "متان" خلال تظاهرة في "تل أبيب" الليلة الماضية، إن جميع الأوهام التي سعت لها حكومة اليمين الإسرائيلي فشلت في استعادة الأسرى، وأن اتفاقًا مع حماس هو الحل الوحيد لضمان عودتهم أحياء.

وأضافت "تسنغاوكر" في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، : " إذا انهارت المفاوضات سينهار ابني وكذلك 49 أسيرًا".

وتابعت أن "جميع الأوهام التي فرضها علينا بن غفير وسموتريتش فشلت بعد أن جرّبنا كل شيء لكننا لم نجرب شيئًا واحدًا ألا وهو اتفاق شامل ينهي الحرب ويعيد الأسرى".

وأوضحت أن الأسرى يدفعون حياتهم مقابل إصرار حكومة نتنياهو على الاحتفاظ بأمتار من الأرض في غزة. على حد تعبيرها