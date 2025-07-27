استشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في النصيرات

استشهدت الطفلة نور أبو سلعة، البالغة من العمر 10 سنوات، صباح اليوم الأحد، جراء الجوع وسوء التغذية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة بالنصيرات باستشهاد الطفلة نور أبو سلعة، البالغة من العمر 10 سنوات، بسبب الجوع وسوء التغذية.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 حالات وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وتشهد مستشفيات قطاع غزة وأقسام الطوارئ أعدادا غير مسبوقة من المواطنين المجوّعين من كل الأعمار، والذين يصلون في حالات إعياء شديد، وهزال مخيف وضعف كامل، حيث أنهكهم الجوع ونحلت أجسادهم بشكل صادم.

وفي هذا السياق، حذّرت وزارة الصحة من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن المجاعة وصلت إلى مستويات كارثية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الغذاء والدواء لأكثر من 140 يومًا.

ويواجه سكان قطاع غزة موجة جوع فعلية منذ إغلاق الاحتلال معابر غزة، مطلع مارس/ آذار المنصرم، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء للقطاع؛ ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 21 شهرًا.