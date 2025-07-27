88 شهيدًا بينهم 11 من طالبي المساعدات في غزة

وصل مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 88 شهيدًا ومئات الجرحى، جراء استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليومي لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، والذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 88 شهيدا، منهم 12 شهيدا "انتشال"، و 374 إصابة.

وبينت "الصحة" إنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 59 ألفًا و821 شهيدا بالإضافة إلى 144 ألفًا و851 جريحا بإصابات متفاوتة، وفق وزارة الصحة.

وأفادت "الصحة" بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 (خرق الاحتلال للتهدئة) بلغت 8,657 شهيدًا إلى جانب 32,810 إصابة.

وأشارت إلى أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات، بلغ 11 شهيدا وأكثر من 36 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,132 شهيدًا، وأكثر من 7,521 إصابة.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا.