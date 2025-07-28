1 من كل 5 أطفال دون الخامسة يعاني سوء تغذية حاد بغزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن معدلات سوء التغذية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، مشيرة إلى أن واحدًا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد.

وقالت المنظمة في بيان لها، تابعته "الرسالة نت"، إن "إسرائيل" تواصل استخدام الجوع سلاحًا ضد المدنيين، في ظل الحصار المتواصل على القطاع، وتأخير إدخال المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية.

وأوضحت أن معظم وفيات سوء التغذية وقعت قبل وصول الأطفال إلى المستشفيات أو بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث بدت على أجسادهم علامات الهزال الشديد.

وأشارت إلى أن سوء التغذية في غزة يسلك مسارًا خطيرًا، وسط الارتفاع الحاد في عدد الوفيات خلال يوليو الجاري، مؤكدة أن العاملين في القطاع الصحي منهكون، في حين يُسهم انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي في تسريع تفشي الأمراض.

وأضافت المنظمة أن المجاعة بلغت أخطر مراحلها، حيث توفي 133 فلسطينيًا، بينهم 87 طفلًا، وسط صمت دولي واستمرار ما وصفته بـ"حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.

ويواصل الاحتلال منع إدخال المساعدات الإنسانية، والمستلزمات الطبية، والوقود إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي، عقب تراجع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار، واستخدام سياسة التجويع للضغط وتهجير السكان.