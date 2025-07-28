5 شهداء و20 مصابا باستهداف المجوعين وسط غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، استهداف المجوّعين وطالبي المساعدات في مختلف أنحاء قطاع غزة، لا سيما جنوبي منطقة وادي غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة، بارتقاء 5 شهداء وإصابة 20 مواطنًا مدنيًا، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وعن المصادر فإن مركبات الإسعاف لا زالت تنقل إصابات من منطقة وادي غزة. مُرجحة ارتفاع ضحايا العدوان على المجوعين.

وذكرت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، أن 26 شهيدًا ارتقوا وأصيب العشرات من المدنيين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الإثنين، بينهم 5 قرب مركز مساعدات.

وفي ظل الهدنة المزعومة؛ التي أعلنت عنها قوات الاحتلال في وقت سابق من يوم أمس الأحد، ارتكبت مجازر جديدة بحق المجوّعين قرب مراكز التحكم بالمساعدات.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية يومها الـ 661 على التوالي، بالتزامن مع حصار مُطبق وتجويع ممنهج ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار استهداف المجوّعين ومنتظري المساعدات.