15 شهيدًا وعشرات الجرحى من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال جنوب خان يونس

استشهد 15 مواطنًا وأُصيب عشرات آخرون، مساء اليوم، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال استهداف مباشر لطالبي المساعدات في منطقة قريبة مما يسمى بـ(محور موراغ) جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء والجرحى كانوا ضمن مجموعات من المدنيين الجائعين الذين تجمعوا في محاولة للحصول على مساعدات غذائية، قبل أن تفتح قوات الاحتلال نيرانها باتجاههم بشكل وحشي ومباشر.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار المجاعة، في ظل الحصار الخانق ومنع إدخال المساعدات الكافية للسكان.

يُشار إلى أن اعتداءات الاحتلال على طالبي المساعدات تكررت في الأسابيع الماضية، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في ظل صمت دولي مريب عن هذه الجرائم التي تصنَّف كجرائم حرب وفق القانون الدولي