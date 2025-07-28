10 شهداء من طواقم تأمين المساعدات في استهداف إسرائيلي شمال غزة

استُشهد 10 من عناصر تأمين قوافل المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة، إثر قصف جوي مباشر نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مجموعة من طواقم التأمين أثناء تأديتهم لمهامهم في تأمين دخول المساعدات.

وأفاد مراسل "الرسالة" أن زوارق الاحتلال الحربية شاركت كذلك في استهداف عناصر التأمين، عبر إطلاق نيرانها بشكل مباشر نحوهم، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف آخرين إلى جانب الشهداء.

وفي سياق متصل، أعلن مستشفى القدس في مدينة غزة عن وصول 45 مصابًا جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمعات من طالبي المساعدات قرب مفرق النابلسي غربي المدينة، ما يرفع منسوب الجرائم بحق المدنيين العُزّل الذين يحاولون الحصول على الغذاء في ظل الحصار الخانق.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة على فرق الإغاثة والتأمين التي تعمل على تسهيل وصول المساعدات للمدنيين في ظل الحصار الخانق والقصف المستمر.

وتعاني الطواقم الإنسانية من خطر دائم خلال أداء مهامها، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة.