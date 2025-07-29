استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال والمستوطنين في الخليل

استُشهد شابان فلسطينيان، مساء الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في محافظـة الخليـل جنوبي الضفة الغربية، في تصعيد متواصل للاعتداءات التي تطال الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد سامر سليمان الجمل (27 عامًا)، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وزعم جيش الاحتلال أن الشاب ألقى حجرًا باتجاه قواته خلال ما وصفه بـ"نشاط عملياتي"، مدّعيًا أنه "تم إطلاق النار لتحييد التهديد"، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي إصابات في صفوف الجنود.

وفي منطقة خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، استُشهد الشاب عودة الهذالين برصاص أحد المستوطنين، أثناء تصديه لأعمال تجريف استيطانية تنفذها قوات الاحتلال في المنطقة.

ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثف جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1025 فلسطينيًا، وإصابة آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال نحو 18 ألف مواطن.