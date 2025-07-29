معن بشور: على الدول العربية واللصيقة بفلسطين اقتحام معبر رفح وإدخال المساعدات

طالب د. معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي؛ الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في كسر الحصار عن غزة؛ وإدخال الماء والغذاء لسكانه المحاصرين؛ ودعا الدول المحيطة بفلسطين لاقتحام معبر رفح وإدخال المساعدات.

وقال بشور في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "المطلوب فتح المعابر واقتحامها فورا؛ وبشكل خاص من مصر؛ التي يستوجب عليها الدفاع عن غزة كما دافعت عنها عبر التاريخ؛ لأن أمن مصر القومي موجود بغزة؛ وكسر الحصار عنها دفاع عن مصر".

وشددّ على أن كسر الحصار؛ واجب أخلاقي وقومي وإنساني على دول المنطقة وفي مقدمتهم مصر.

وقال إن الحصار اللاإنساني المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، يمثل "جريمة حرب بكل معنى الكلمة".

وأكدّ بشور أنّ استمرار الحصار دليل صارخ على عجز الأمة العربية والإسلامية عن كسر هذا الحصار المستمر منذ 18 عاماً، وإهانة كبرى للضمير العالمي العاجز عن ممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف الجريمة المتمادية بحق الشعب الفلسطيني.

ووصف ما يحدث في غزة هو "جريمة العصر"، لم تقتصر على القتل والدمار والمجازر بل وصلت إلى ممارسة ممنهجة لتجويع السكان ومنع وصول الغذاء والدواء.

واعتبر بشور أن "كل من يصمت أو يعجز عن التحرك لوقف هذه الجريمة، هو شريك فيها"، مشدداً على أن المطلوب ليس فقط مطالبة الاحتلال والمجتمع الدولي، بل دعوة صريحة للدول العربية والإسلامية لتحمّل مسؤولياتها، والتحرك فوراً لإيصال المساعدات وكسر الحصار.

وأضاف بشور: "ما يجري في غزة ليس حصاراً لشعب فقط أو مقاومة، بل هو حصار لكل فلسطيني وعربي وحرّ في هذا العالم. نحن أمام حرب إبادة مستمرة منذ 22 شهراً، يمارس فيها الاحتلال وحلفاؤه أبشع الجرائم، في ظل صمت وتخاذل عربي ودولي".

ودعا بشور إلى خطوات عملية تتجاوز التنديد، قائلاً: "المساعدات التي تُسقط من الطائرات لا تُسمن ولا تغني من جوع، والمطلوب هو فتح المعابر واقتحامها إن لزم الأمر، خصوصاً من الدول المحيطة بغزة، وعلى رأسها مصر. فالدفاع عن غزة هو دفاع عن الأمن القومي المصري، وكسر الحصار عن غزة هو كسر للحصار عن مصر أيضاً".

وختم معن بشور حديثه بالتشديد على أن "المعركة في غزة ليست معركة محصورة جغرافياً، بل هي معركة الأمة كلها، وعلى كل من يملك القدرة أن يتحرك الآن، قبل فوات الأوان".