وزارة الصحة: 113 شهيدًا اليوم و60,034 منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 113 شهيدًا، من بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب 637 إصابة، وسط استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات المستهدفة.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة.

كما أوضحت أن الفترة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت استشهاد 8,867 مواطنًا، وإصابة 33,829 آخرين.

وفيما يخص "شهداء لقمة العيش"، أفادت وزارة الصحة أن عدد الشهداء الذين ارتقوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 22 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 199 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات إلى 1,179 شهيدًا، وأكثر من 7,957 إصابة.