جورج عبد الله للرسالة:  معبر رفح بات عنوانًا للخذلان والعار والتواطؤ

قال المناضل اللبناني المحرر من السجون الفرنسية جورج عبد الله إن ما يحدث في غزة من إبادة وتجويع وحصار هو وصمة عار على جبين الأمة العربية والإسلامية، مؤكدًا أن معبر رفح أصبح عنوانًا للخذلان العربي وتواطؤ الأنظمة الرسمية في جريمة مستمرة ضد شعب محاصر ومقاوم.

دعا جورج عبد الله في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الدول العربية رسميًا وشعبيًا إلى تحرك حقيقي وعاجل من أجل فتح معبر رفح وإنهاء المأساة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، محذرًا من أن الصمت السائد في العواصم العربية ليس مجرد عجز، بل تواطؤ فعلي في المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد عبد الله أن "النظام العربي الرسمي وقع عمليًا على قرار إبادة غزة، ولم تعد المجازر اليومية والتجويع الجماعي مجرد جرائم حرب، بل باتت جزءًا من قرار عربي واضح بتصفية المقاومة وشطب فلسطين من الوجود السياسي والجغرافي"، حسب تعبيره.

المناضل اللبناني يدعو الشعوب والقيادات العربية إلى تحرك فوري لوقف المجازر وتجويع الفلسطينيين وإنهاء مأساة القطاع

وقال: "بدون مجاملة، نحن أمام حالة عربية تتبنى مشروعًا مضادًا للمقاومة، وتُشارك ضمنيًا في الحرب على غزة، وتتعامل مع معبر رفح كأداة من أدوات الحصار وليس بوابة للنجاة. مصر والدول العربية قادرة على وقف الحرب، لو امتلكت الإرادة السياسية فقط، فبإمكانها استخدام أوراق ضغط استراتيجية، ومنها الاتفاقيات المبرمة مع العدو، أو حتى وقف خطوط الإمداد اللوجستي التي تمر عبر أراضيها".

وحذّر عبد الله من أن الأطماع الإسرائيلية لا تتوقف عند حدود غزة، بل ستمتد إلى مصر والأردن وسوريا والعراق، مؤكدًا أن "العدو الصهيوني مشروع نازي توسعي لا حدود لأحلامه، ومن يظن أنه بمنأى عن هذه الحرب فهو واهم".

وأشار إلى أن ما يجري في غزة اليوم هو محاولة لإسقاط آخر قلاع الصمود الفلسطيني، تمهيدًا لشرق أوسط جديد تكون فيه السيادة السياسية والاقتصادية والأمنية للكيان الصهيوني، وأن "المستهدف ليس حماس فقط، بل المشروع الوطني الفلسطيني برمته".

وختم جورج عبد الله بالتأكيد على أن صمود المقاومة في غزة يصنع معجزة حقيقية ويعيد التوازن في وجه مشروع الإبادة والهيمنة، داعيًا الجماهير العربية إلى "الخروج من مربع العجز والهزيمة، والنزول إلى الشوارع، والضغط على حكوماتها لإجبارها على اتخاذ موقف واضح في نصرة غزة، قبل فوات الأوان".