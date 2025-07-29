16 شهيدا وإصابات باستهداف الاحتلال لطالبي المساعدات جنوب وشمال غزة

استشهد 16 مواطنًا مدنيًا وأصيب العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على منتظري وطالبي المساعدات في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن 6 مواطنون ارتقوا شهداء وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف طالبي المساعدات قرب محور "موراج" شمال غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن 10 مواطنين مدنيين ارتقوا شهداء وأصيب آخرون إثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية صوب طالبي المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

ونبهت المصادر إلى أن 6 إصابات خطيرة نُقلت إلى مستشفى القدس جرّاء استهداف مباشر بطائرة مسيّرة للفلسطينيين أثناء انتظارهم للمساعدات على مفترق النابلسي.

وكانت مستشفى العودة، قد أشارت إلى ارتقاء 15 شهيدا وتسجيل عشرات الإصابات من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة. بينما أفيد باستشهاد 7 مدنيين في محيط مراكز المساعدات بين مدينتي خان يونس ورفح.

وذكرت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، بأن 81 شهيدا ارتقوا وأصيب العشرات بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء؛ بينهم 32 من طالبي المساعدات.