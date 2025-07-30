لجنة الطوارئ في غزة: البيانات المصرية حول المساعدات "مضللة" ولا تعكس الواقع

أصدرت لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة بيانًا صحفيًا انتقدت فيه بشدة التصريحات الرسمية المصرية التي تتحدث عن دخول مساعدات إنسانية وإخلاءات طبية واسعة النطاق من القطاع، معتبرةً أن هذه البيانات "لا تمت للواقع بصلة" وتهدف إلى "تجميل صورة التقصير الفادح" تجاه قطاع غزة المنكوب.

وأكدت اللجنة أن ما يُعلن عنه بشأن دخول مئات الشاحنات عبر معبر رفح يوميًا "غير صحيح"، ولا يتطابق مع ما ترصده الجهات المحلية ميدانيًا. كما وصفت خدمات الإخلاء الطبي بأنها "ضئيلة جدًا" وتتم بآليات معقدة أشبه بـ"المهانة الجماعية"، وسط استمرار معاناة عشرات آلاف المرضى والجرحى، وبينهم أطفال وأشخاص من ذوي الإعاقات، دون أي تدخل جدي.

وجاء في البيان: "لا ماء نظيف، لا كهرباء، لا بنى تحتية، لا غذاء كافٍ للأطفال والمرضى والمشردين، والمقابر تغص بجثث الأبرياء"، في إشارة إلى الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها القطاع.

وطالبت اللجنة السلطات المصرية باتخاذ خطوات عاجلة، أبرزها:

1. فتح فوري وغير مشروط لمعبر رفح أمام المساعدات والمواد الأساسية.

2. إلغاء التنسيق المعقّد الذي يعيق دخول الإسعافات والمستلزمات الطبية.

3. كشف الأرقام الحقيقية لما يدخل ويخرج من القطاع.

4. تحمّل مسؤولية قومية حقيقية بدل الاكتفاء بالبيانات الإعلامية.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن "الحياد لم يعد مقبولًا"، داعية مصر إلى "الانتقال من منطق الوساطة إلى موقف أخلاقي حاسم إلى جانب غزة"، باعتبار ذلك "واجبًا قوميًا وموقفًا ينتظره الفلسطينيون والعرب جميعًا".