الشيخ نعيم قاسم: لن نسلّم سلاحنا لإسرائيل... وغزة تكشف إجرام العدو للعالم

في كلمة ألقاها خلال مهرجانٍ تكريمي للقائد الجهادي الكبير فؤاد شكر (السيد محسن) في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على ثوابت المقاومة في لبنان وفلسطين، مشددًا على أن ما يجري في غزة من جرائم يومية يُعدّ أبشع صور الإجرام في العالم، ويتم بغطاء أميركي كامل.

وقال قاسم إن العدو الصهيوني يمارس طغيانًا يؤثر على البشرية كلها، ويتوجب على العالم الوقوف في وجهه، موجهًا تحية خاصة إلى المقاومة الفلسطينية، ومشيدًا بـ"الشهيد القائد إسماعيل هنية الذي رفع القضية الفلسطينية لتكون القضية الأولى عالميًا".

وأكّد قاسم أن سلاح المقاومة ليس شأنًا قابلاً للنقاش مع العدو أو من يدور في فلكه، واعتبر أن "كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي"، مضيفًا: "نحن لا نهدد، بل في موقع الدفاع، ودفاعنا لا حدود له، حتى لو أدى إلى الشهادة".

وأشار إلى أن المقاومة في لبنان أثبتت أنها ركيزة في بناء الدولة، وأن التحرير والسيادة والاستقلال لا تنفصل عن دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، داعيًا الدولة اللبنانية إلى التركيز على وقف العدوان والإعمار، و"كفّ يد دعاة الفتنة وخدام المشروع الإسرائيلي".