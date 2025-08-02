هجوم سيبراني على مواقع رياضية "إسرائيلية"

تعرضت مواقع رياضية إسرائيلية معروفة ،فجر اليوم السبت ، لهجوم سيبراني واسع وسط تقديرات إسرائيلية أن مصدره قطاع غزة.

وذكر موقع صحيفة "إسرائيل اليوم" أن بعض المواقع الإسرائيلية توقفت إثر الهجوم السيبراني وأخرى نشرت فيها رسائل سياسية رفضاً للحرب على غزة.

وأوضح أنه خلال الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت) وقع هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف مواقع رياضية مركزية في إسرائيل، بما في ذلك مواقع فرق كرة سلة بارزة، إضافة إلى موقع رابطة دوري الدرجة العليا.

وحسب اليوم فبدلًا من المحتوى الأصلي، ظهرت رسالة سياسية شديدة اللهجة، من الناحيتين البصرية والنصية، ويُعتقد أن مصدرها من غزة.

وفي أعلى الشاشة ظهرت عبارة بالعبرية: "הזמן אוזל" – "الوقت ينفد"، إلى جانب رسم ساعة رملية.

كما ونشرت رسالة باللغة العربية جاء فيه:"نرسل إليكم رسالة من قلب غزة، من قلب المقاومة التي لا تعرف الانكسار، من قلب شعب تذوّق الألم لكنه أصرّ على النهوض من جديد. المجازر التي ترتكبونها لن تمر دون رد – وسيكون هناك رد، رد واحد فقط: مقاومة، سلاح، وصمود حتى النهاية.".