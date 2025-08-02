الغنوشي في السجن.. إضراب عن الطعام احتجاجًا على حرب الإبادة في غزة

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي، أن الأخير بدأ إضرابا عن الطعام في سجنه تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ نحو 22 شهرا.

وقالت هيئة الدفاع، في بيان: “يهم هيئة الدفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي، أن تعلم الرأي العام الوطني والدولي دخوله في إضراب جوع تضامني مع غزة هذه الأيام”.

وأوضحت الهيئة أن “هذا الإضراب يأتي استجابة لطلب فصائل المقاومة الفلسطينية للضغط من أجل رفع الحصار عن غزة وإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتجويع المسلط على أهل غزة الكرام”.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف عناصر الأمن الغنوشي، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.

وتراوحت أحكام السجن بين 5 سنوات و54 سنة بحق 41 من “السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال”، بينها سجن الغنوشي 22 سنة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، یرتكب کیان الاحتلال جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة الاسرائيلية، بدعم أمريكي، نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.