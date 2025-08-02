حماس: زيارة المبعوث الأمريكي لمراكز توزيع المساعدات مسرحية لتغطية جرائم الإبادة في غزة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإدارة الأمريكية بمحاولة تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي عبر زيارة مبعوثها ستيف ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات التي تديرها ما تُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووصفتها بأنها "مسرحية دعائية رخيصة" تهدف إلى تضليل الرأي العام وتوفير غطاء سياسي لجرائم التجويع والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنّ تصريحات ويتكوف المضللة، التي رافقها بثّ صور إعلامية موجّهة، تتهاوى أمام مجازر الاحتلال، حيث ارتقى أكثر من (1,300) شهيد من المدنيين الأبرياء برصاص جيش الاحتلال وعناصر "مؤسسة غزة" خلال توزيع المساعدات، في مشهد يعكس استمرار الاحتلال في استخدام سلاح التجويع كأداة إبادة جماعية.

وأكدت الحركة أن الإدارة الأمريكية شريك كامل في هذه الجرائم، محمّلةً إياها المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن الكارثة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم في غزة، بفعل الحصار والعدوان المستمر.

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى رفع الغطاء عن الاحتلال، والضغط نحو اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، يفضي إلى إنهاء العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، ورفع الحصار الظالم، بدلًا من الاستمرار في دعم سياسات القتل والتجويع التي تهدّد بإشعال المنطقة بأسرها.