الاحتلال يمنع دخول 22,000 شاحنة مساعدات ويواصل سياسة "هندسة التجويع والفوضى"

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع إدخال أكثر من 22,000 شاحنة مساعدات إنسانية متكدسة عند بوابات معابر القطاع، في جريمة حصار ممنهجة تستهدف تجويع السكان وخلق الفوضى ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.

وأوضح المكتب في بيان صحفي (رقم 917) أن غالبية هذه الشاحنات تتبع منظمات أممية ودولية وجهات إغاثية متعددة، مشيراً إلى أن الاحتلال يتعمد تعطيل دخولها في إطار سياسة "هندسة التجويع والحصار" التي تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وحذّر البيان من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، مع استمرار منع دخول الغذاء والدواء والوقود، واعتبر أن جريمة احتجاز المساعدات تمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي والدول المتواطئة بالصمت أو المشاركة في الحصار، المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية التي ستترتب على هذه الجريمة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بضرورة إدخال كافة الشاحنات المحتجزة بشكل فوري وآمن ودائم، وفتح المعابر دون قيد أو شرط، لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى سكان القطاع الذين يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.