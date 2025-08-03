أوكسفام: ما يحدث في غزة إبادة

قالت منسقة الشؤون الإنسانية بأوكسفام، كليمونس لاجواردات، إن "إسرائيل" تمنع إدخال مختلف المساعدات إلى قطاع غزة مشددة على أن "ما يحدث هناك إبادة".

وأضافت لاجواردات، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن "إسرائيل" لا تسمح لموظفي الأمم المتحدة بدخول غزة، للاطلاع على الأوضاع.

وأوضحت أن أهالي غزة يموتون نتيجة الأمراض؛ لعدم تمكنهم من الوصول إلى المستلزمات الطبية.

وتابعت: "في غزة أشخاص يتضورون جوعا حتى الموت"، مردفة: "يجب الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.