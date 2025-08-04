الاحتلال يمدد إغلاق قناة الجزيرة بالضفة لـ 60 يومًا

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية بالضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين، لـ 60 يومًا إضافيًا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المبنى الذي يوجد فيه مقر شبكة الجزيرة المغلق وسط مدينة رام الله، وألصقت أمرًا عسكريًا على مدخله بقضي بتمديد إغلاق المكتب 60 يومًا إضافيًا.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2024، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة برام الله وأمرت بإغلاقه بموجب أمر عسكري.

وخلال الاقتحام، صادرت قوات الاحتلال جميع الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث القناة.