الصحة العالمية: استهداف "إسرائيل" لمقر الهلال الأحمر في غزة "مروع"

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بأنه "مروع".

جاء ذلك في منشور لغيبريسوس، على منصة "إكس".

وقدم غيبريسوس تعازيه لأسر العاملين الذين استشهدوا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد دعوته لوقف استهداف العاملين في المجال الصحي والإنساني، مطالباً بـ"وقف إطلاق النار في غزة على الفور".

وفجر الأحد استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومبنى تابعا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بخان يونس، في إطار حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانها: "استشهد أحد موظفينا وأصيب ثلاثة آخرون، عقب استهداف قوات الاحتلال لمقر الجمعية في خان يونس، ما أدى إلى اندلاع النيران في الطابق الأول من المبنى".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأحد، إن جيش الاحتلال بقطاع غزة قتل 49 شخصا على الأقل من طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و136 من أفراد الدفاع المدني، منذ بدء الحرب قبل 666 يوما.