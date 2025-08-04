عريضة "إسرائيلية" تطالب بإنهاء الحرب في غزة ودعوة الجنود لعصيان الأوامر

وقّع نحو ألف فنان ومثقف إسرائيلي، من موسيقيين وكتّاب وممثلين وغيرهم، عريضة بعنوان "أوقفوا الرعب في غزة"، دعوا فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإعادة جميع الأسرى، و"استعادة القيم الإنسانية في اتخاذ القرارات وتنفيذ الأوامر".

وجاء في نص العريضة:"على عكس قيمنا وإرادتنا، نجد أنفسنا متواطئين في الأفعال المروعة التي تنفذها حكومتنا في غزة: قتل الأطفال والمدنيين، وسياسات التجويع، والتهجير الجماعي، والتدمير العبثي لمدن بأكملها"، داعيةً الجنود الإسرائيليين إلى رفض تنفيذ "الأوامر غير القانونية" وعدم ارتكاب "جرائم حرب"، ومؤكدة أن الصمت لم يعد خيارًا أمام ما يحدث.

وشملت قائمة الموقعين التي نشرتها القناة الإسرائيلية الـ12، 974 اسمًا، إلى جانب 62 آخرين فضّلوا عدم الكشف عن هوياتهم. ومن أبرز الأسماء: المغنيان حافا ألبرشتاين وجيدي جوف، فنان الجاز أفشاي كوهين، الكاتبان دافيد غروسمان وإتغار كيرت، كاتب المسرحيات يهوشواع سوبول، الممثلة حنا لازلو، الرسّام دافيد بولونسكي، ومصمم الرقص أوهاد نهارين.

وتأتي هذه العريضة في ظل استمرار حرب الإبادة التي تشنها (إسرائيل) على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي ترافقها جريمة تجويع ممنهجة، إذ شددت (إسرائيل) في 2 مارس/آذار الماضي حصارها عبر إغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما أدى إلى تفشي المجاعة ووصولها إلى مستويات كارثية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيًا، بينهم 93 طفلًا، منذ بدء الحرب. كما خلفت الحرب، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة الكثيرين.