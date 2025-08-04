ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41 منذ فجر اليوم بينهم 20 من طالبي المساعدات

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، بارتقاء 41 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ فجر اليوم، من بينهم 20 شهيداً كانوا من المدنيين المتجمعين في نقاط توزيع المساعدات الإغاثية.

ووفق ذات المصادر، فإن قوات الاحتلال كثّفت من استهدافها لمناطق انتشار المدنيين في المحافظة الوسطى ومدينة غزة، حيث تركز القصف على محيط مناطق توزيع المساعدات، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع في ظل تعذّر وصول الطواقم الطبية إلى بعض المواقع المستهدفة، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات الحاد في المستشفيات المنهكة بفعل الحصار وتدمير البنية الصحية.

يُذكر أن الاحتلال يواصل منذ أشهر سياسة "هندسة التجويع" بحق سكان قطاع غزة، من خلال منع دخول المساعدات بشكل طبيعي واستبدالها بعمليات إنزال جوي عشوائية، ما أدى إلى وقوع العديد من المجازر في صفوف المدنيين.