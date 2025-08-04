القوات البحرية اليمنية تكشف عن صاروخ بحري جديد باسم "صياد" بمدى 800 كم

أعلنت القوات البحرية اليمنية، اليوم الإثنين، عن نجاح اختبار صاروخ بحري مجنح جديد من نوع "أرض- بحر" أُطلق عليه اسم "صياد"، مؤكدةً دخوله الخدمة الفعلية.

وأوضحت البحرية اليمنية أن الصاروخ "صياد" يتمتع بمدى يصل إلى 800 كيلومتر، مع قدرات متقدمة في إصابة الأهداف المتحركة بدقة عالية، إضافة إلى ميزة التخفي عن أجهزة الرادار المعادية.

وأكدت أن الصاروخ الجديد يمكن إطلاقه من أي نقطة داخل الأراضي اليمنية لاستهداف القطع البحرية المعادية في البحر الأحمر والبحر العربي وصولاً إلى المحيط الهندي، مما يعزز قدرات الردع البحري في مواجهة التحركات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تطوير منظومة الرد البحري اليمني ضمن معركة كسر الحصار والتصدي للعدوان على الشعب اليمني.