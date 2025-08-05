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8 شهداء و9 إصابات بنيران الاحتلال قرب مركز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية وسط غزة

الرسالة نت

استشهد 8 مواطنين وأصيب 9 آخرون، صباح اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه الفلسطينيين المنتظرين استلام مساعدات غذائية قرب "مركز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية" المقام على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف المدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط هذا العدد من الشهداء والمصابين، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ترتكب بحق سكان القطاع المحاصر.

ويشار إلى أن هذه المراكز، التي باتت تعرف بين الأهالي بـ"فخاخ الموت"، شهدت في الأيام الأخيرة تكراراً لمشاهد القتل والاستهداف أثناء محاولات المدنيين الحصول على أبسط مقومات الحياة.

 

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