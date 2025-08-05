ارتفاع حصيلة المجاعة في غزة: 8 ضحايا جدد خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار المجاعة وسوء التغذية الحاد الذي ينهش أجساد السكان في القطاع المحاصر. وأوضحت الوزارة في بيانها أن من بين الضحايا طفلًا واحدًا، فيما توزعت باقي الحالات بين 7 من البالغين الذين لم يتحملوا تداعيات الجوع ونقص الغذاء والدواء.

ومع هذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الشهداء الذين قضوا بسبب المجاعة وسوء التغذية منذ بدء الحرب إلى 188 شهيدًا، من ضمنهم 94 طفلًا، في أرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة يوماً بعد يوم.

الوزارة حذّرت من أن الوضع الصحي يزداد سوءًا مع استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، حيث تشهد مستشفيات القطاع حالة من الانهيار التام، وسط عجزها عن استقبال المزيد من الحالات الحرجة، في ظل نقص الأدوية والمحاليل الوريدية، حتى تلك الأساسية منها لإنقاذ المصابين بسوء التغذية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأطفال في غزة هم الفئة الأكثر عرضة للموت نتيجة الجوع الحاد، حيث وصلت نسبة الأطفال بين الضحايا إلى 50%، ما ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق، في ظل تجاهل المجتمع الدولي للمجازر الصامتة التي تحدث في بيوت العائلات المنهكة.

يُذكر أن مناطق شمال قطاع غزة ومحيط محور "نتساريم" تُعد من البؤر الأكثر تضررًا من سياسة التجويع الممنهجة، حيث يمنع الاحتلال وصول القوافل الإغاثية ويُحاصر مراكز توزيع المساعدات التي تحولت إلى مصائد موت.