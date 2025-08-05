الرشق: نثمّن مبادرة “حرية التغطية” وندعو لتصعيد الضغط الدولي على الاحتلال لفضح جرائمه في غزة

ثمّن عزّت الرّشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مبادرة “حرية التغطية” («Freedom to Report») التي أطلقها 200 من الصحفيين البارزين حول العالم، والتي طالبت بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة لتغطية حقيقة حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بكل حرية واستقلالية.

وأوضح الرّشق في تصريح صحفي، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، ومحاولة مفضوحة لحجب الحقيقة عن الرأي العام العالمي، خشية انكشاف جرائمه البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، مضيفاً أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود في استهداف الصحفيين، حيث استُشهد 233 إعلاميًا وصحفيًا في غزة والضفة الغربية والقدس منذ بدء العدوان قبل 22 شهرًا.

وأكد الرّشق أن هذه الممارسات الإجرامية تكشف حالة الرعب التي يعيشها الاحتلال من وصول الحقيقة إلى العالم، خاصة في ظل سياسة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي تُرتكب بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

ودعا الرّشق إلى مواصلة وتصعيد الحراك الدولي وممارسة مزيد من الضغوط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الإعلاميين الفلسطينيين، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام الدولية لدخول القطاع والوقوف على حقيقة الجرائم الوحشية التي تُرتكب يوميًا بحق المدنيين، من تدمير شامل للبنية التحتية، وتجويع متعمد، وإبادة جماعية صامتة.

كما طالب الرّشق المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية الدولية بضرورة تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في فضح انتهاكات الاحتلال والعمل الجاد على تجريمه في المحافل الدولية.