استطلاعات الرأي في الكيان "الإسرائيلي": انقسام داخلي وارتباك قيادي بشأن الحرب على غزة

كشفت ورقة بحثية جديدة أن نتائج استطلاعات الرأي في الكيان الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة من حرب "طوفان الأقصى" تعكس حجم الارتباك والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه استمرار الحرب على غزة، وتجاه أداء القيادة السياسية والعسكرية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو.

وتشير الورقة الصادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، بعنوان " استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي خلال الحرب على غزة: مؤشرات التصدّع الداخلي وتآكل ثقة الجمهور"، إلى تآكل الثقة الشعبية بالحكومة الإسرائيلية، حيث أظهرت غالبية الاستطلاعات أن الجمهور الإسرائيلي يحمّل نتنياهو المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت وتلت 7 أكتوبر 2023، ويرى أنه يعطل صفقة تبادل الأسرى.

تحول في المزاج العام

ويوضح التقرير أن هناك تحوّلًا ملموسًا في مواقف الرأي العام الإسرائيلي، لا سيما بعد الفشل في تحقيق أهداف الحرب، وارتفاع خسائر الجيش، والضغوط الاقتصادية والنفسية والاجتماعية على الجبهة الداخلية، فقد أظهرت استطلاعات قناة "كان" و"معاريف" و"يديعوت أحرونوت" أن غالبية الإسرائيليين باتوا يؤيدون إبرام صفقة تبادل أسرى، حتى لو تطلب ذلك وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من غزة.

ارتباك القيادة وتأثير الإعلام

وحلّل التقرير أيضًا العلاقة بين الإعلام الإسرائيلي وتشكيل الرأي العام، مشيرًا إلى أن تزايد التغطية النقدية لأداء الحكومة عزز من تصدّع الثقة بها، وساهم في تسليط الضوء على التباينات داخل المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، وهو ما مثّل ضربة سياسية لحكومة نتنياهو.

نتنياهو في مواجهة العزلة

ووفق التقرير، فإن حالة العزلة السياسية والشعبية التي يواجهها نتنياهو قد تدفعه لتبني قرارات أكثر تطرفًا لضمان بقائه السياسي، ما يزيد من تعقيد المفاوضات حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفي المقابل، تسعى المعارضة الإسرائيلية للاستفادة من هذا المناخ الشعبي المتغير لتقويض موقف نتنياهو والدعوة لانتخابات مبكرة.

خلاصة وتوصيات

يخلص التقرير إلى أن قراءة تطورات استطلاعات الرأي تُظهر أن الموقف الشعبي الإسرائيلي لم يعد صلبًا تجاه استمرار الحرب، بل يتجه نحو البحث عن تسوية تُنهي الحرب وتعيد الأسرى، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة من قوى المقاومة والمجتمع الدولي، لفهم طبيعة التحولات في المشهد السياسي الإسرائيلي.