مدير الإغاثة الطبية في غزة: المجوعون بالقطاع يتوفون باستمرار لعدم وجود الإمكانيات

أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة أن المجوعون بالقطاع يتوفون باستمرار لعدم وجود إمكانية لإنقاذهم، مشيراً إلى أن أعداد كبيرة من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون خطر الموت.

وأوضح في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن ما يدخل إلى القطاع من لوازم طبية لا يكفي لسد الحد الأدنى من الحاجات.

وأضاف أن المصابون الذين يصلون إلى المستشفيات يتوفون لعدم وجود إمكانيات لإسعافهم.

وأشار إلى أن الطواقم تعاني من نقص كبير في الكوادر وفي المستلزمات الطبية على حد سواء.

وتابع أن المصابون والمجوعون بالقطاع يتوفون باستمرار لعدم وجود إمكانية لإنقاذهم، في حين أن الطواقم أُنهكت نتيجة الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال ونقص الإمكانيات.