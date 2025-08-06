بالصور 3 شهداء بينهم طفلتان بسبب سوء التغذية بغزة

استشهد صباح اليوم الأربعاء ثلاثة أشخاص؛ بينهم طفلتان، بسبب سوء التغذية في قطاع غزة، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوفاة طفلتين بسبب سوء التغذية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأشار المصدر إلى استشهاد الطفلتين هبة أبو ناجي (7 شهور)، وجودي العرور (6 شهور)؛ بسبب التجويع وسوء التغذية.

















ونبه المصدر الطبي ذاته إلى أن فلسطينيًا ثالث ارتقى شهيدًا بسبب سوء التغذية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها تلقته "الرسالة نت"، اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة قد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

ولفتت "وزارة الصحة" النظر إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية لـ 193 شهيدًا؛ بينهم 96 طفلًا.

وكانت مستشفيات غزة وثقت أمس الثلاثاء 8 حالات وفاة جراء التجويع؛ بينهم طفل، وفق بيان لوزارة الصحة.

وتشتد حدّة المجاعة والأوضاع المعيشية الصعبة على المواطنين في قطاع غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية لنحو مليوني مجوّع في القطاع.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة من سوء التغذية، وتحولت أجساد أطفال إلى هياكل عظمية، كما تزايدت حالات الإغماء لدى العديد من الغزّيين مع استفحال الجوع في ظل شح الغذاء.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على لسان نائب المدير التنفيذي تيد شيبان، إن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل غير مسبوق، في ظل تفاقم أزمة الجوع والانهيار الكامل للأوضاع الإنسانية نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.